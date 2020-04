MTV Gifhorn ist Meister im E-Football!

Der MTV Gifhorn ist erster Meister der E-Football-Oberliga! Dem Duo Lasse Denker und Eren Kocak reichte ein 3:2-Zittersieg am letzten Spieltag gegen Schlusslicht TuS Bersenbrück, um sich zunächst auf Platz 2 vorzuschieben. Im Anschluss bezwang der MTV Wolfenbüttel den Tabellendritten BSV Kickers Emden mit 6:5, womit die Vizemeisterschaft der Schwarz-Gelben bereits gesichert war.

Doch das Highlight sollte erst noch folgen: Zum Abschluss drehte Lupo Martini Wolfsburg einen 0:4-Rückstand gegen Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst und sorgte durch ein furioses 6:2 im zweiten Spiel dafür, dass der MTV gerade noch so mit einem Punkt an Delmenhorst vorbeizog (42 zu 41).

„Das ist einfach unglaublich und eine Geschichte, die du nicht erfinden kannst“, erklärte Lasse Denker, der gemeinsam mit seinem Kumpel am Bildschirm mitgefiebert hatte.

Mit ihren jeweiligen Auftritten waren die beiden „Youngster“ allerdings nicht zufrieden. „Das war schwach von mir“, sagte Kocak, der gegen seinen Kontrahenten nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. „Vielleicht hat uns der Druck aus dem Konzept gebracht.“

Auch Konsolenpartner Denker machte dessen eigenes Spiel „überhaupt keinen Spaß. Mein Gegner hat sich mit einer Fünferkette hinten rein gestellt und jeden Angriff über außen gespielt, da im 85er-Modus (alle Mannschaften haben die gleiche Stärke, d. Red.) die Flügelspieler mit Tempo 92 deutlich schneller sind als die Außenverteidiger mit 79. Und dann noch die ganzen Chancen von mir, die nicht reingegangen sind: schrecklich…“

Zum ersten Mal in der gesamten Saison hatte „DerDenker20“, wie er sich auf der Playstation nennt, zudem nicht auf sein Lieblingsteam FC Schalke 04, sondern den FC Bayern München gesetzt, „weil ich mit Joshua Zirkzee einen 1,93 Meter großen Stürmer vorne drin haben wollte“. Für die Tore seines FCB sorgte aber Spielmacher Philippe Coutinho (33./45.+2) jeweils per Rechtsschuss, ehe Denker in der Nachspielzeit (90.+3) noch Glück bei einem Lattentreffer hatte. Danach hieß es für die beiden Kumpels: Daumen drücken für Lupo Martini. Es half. Und wie.