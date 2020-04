Wenn das Wort Jugendfußball fällt, verbindet man es im Kreis Gifhorn direkt mit einer Person: Gianni Milano. Mit viel Leidenschaft packt der 39-Jährige an, wo er gebraucht wird. Nicht nur als Vorstandsvorsitzender bei der JSG Gifhorn Nord mischt er eifrig mit, auch beim NFV-Kreis Gifhorn ist er nicht mehr wegzudenken.

Seit der Ausschuss für Qualifikation beim NFV-Kreis im Jahr 2011 gegründet wurde, fungiert Milano als Auswahltrainer und sichtet den Nachwuchs. „Davor hat er auch schon mitgeholfen, gefühlt ist er seit 75 Jahren dabei“, scherzt Kreisvorsitzender Ralf Thomas. „Gianni ist wirklich sehr wertvoll für uns im NFV-Kreis und für den Jugendfußball in Gifhorn.“

Was Thomas besonders an ihm schätzt, sind seine Art und der Umgang mit seinen Mitmenschen. „Gianni ist keiner, der sich in den Vordergrund stellt. Er ist ein sehr ruhiger und bedachter Mensch, der aber trotzdem das Heft in die Hand nimmt. Er ist immer freundlich und lebt vor, was den Fußball auszeichnet. Er ist ein Botschafter der Wertegefühle, zwischenmenschlich ist er top. Und genau diese Werte vermittelt er den Jungs auch.“

Doch trotz seiner vielen Tätigkeiten für den NFV-Kreis findet er noch Zeit, die Vereine in der Gegend zu unterstützen. So ist er auch bei der JSG Gifhorn Nord dabei – und das seit der Gründung 2013. Einer kennt ihn dabei ganz besonders gut, nämlich Marcus Schacht. Beide kickten einst für den VfR Wilsche-Neubokel und sind enge Freunde geworden. „Gianni ist wirklich das Mädchen für alles“, erklärt Schacht lachend. „Er hat für jeden ein offenes Ohr, und man lernt von ihm wirklich eine ganze Menge.“

Bei Milano steht nicht der Erfolg an erster Stelle, „sondern die Ausbildung der Jungs“, sagt Schacht. „Das ist nämlich das Wichtigste.“ Beide trainieren zusammen die D-Jugend der JSG Gifhorn Nord. „Aber nicht nur die Kinder lernen eine Menge von ihm. Mit seinem Know-how hat er auch mir eine Menge beigebracht“, so Schacht, der noch einmal lobend anfügt: „Er ist einfach ein super Typ. Von solchen Leuten gibt es leider zu wenig.“

Der „super Typ“ kümmert sich jedoch nicht nur um den alltäglichen Jugendfußball, er schaut regelmäßig bei der Inklusionsmannschaft der JSG vorbei, fährt auch mit zu Turnieren. „Es ist wirklich sehr schön, dass er auch dort mithilft, das schätze ich sehr“, sagt Ralf Thomas. „Er ist einfach überall zur Stelle – und das auch sehr verlässlich. Wir sind froh, dass wir mit Gianni einen so freundlichen und selbstlosen Mann haben.“