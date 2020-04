Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten – und daran orientierte sich die zweite Videokonferenz des NFV-Kreises Gifhorn zumindest zeitlich. Vorsitzender Ralf Thomas informierte die 89 anwesenden Vereinsvertreter über die neuesten Entwicklungen in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Wir haben wieder einen sehr guten Kreisdialog gehabt“, stellte Thomas fest, der erneut von einer „spitzen Beteiligung“ sprach. Die Teilnehmerzahl sei nämlich auf einem ähnlichen hohem Niveau wie in der Vorwoche gewesen, so der NFV-Kreis-Vorsitzende, der auch dieses Mal wieder den fairen Umgang miteinander hervorhob.

Ralf Thomas präsentierte den Vereinsvertretern den neuen „Fahrplan“ des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), der sich bis zum 8. Mai ein konkretisiertes Meinungsbild der Vereine einholen will, ehe er nach dem 14. Mai seinen finalen Beschluss treffen will, wie mit der aktuellen Saison verfahren wird. Entweder wird diese – so war die Empfehlung – nach dem 1. September fortgesetzt oder eben doch abgebrochen, wofür ein Großteil der Vereine landesweit gestimmt hatte. „Mehr als ein Drittel haben sich aber nicht an der Meinungsbildung beteiligt“, gab Thomas zu bedenken.

Gifhorns Fußballboss nutzte die Videokonferenz zugleich, um seinen Vereinen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie und wo sie finanzielle Unterstützung bekommen können – von der Lotto-Stiftung über die Sepp-Herberger-Stiftung bis hin zum Landessportbund.

Noch keine Antwort konnte er darauf geben, wie und wann der Trainingsbetrieb in den Vereinen wieder aufgenommen werden kann. „Das wird gerade verhandelt, aktuell ist es eine offene Diskussion“, berichtete Ralf Thomas. Denkbar sei, dass es in Vierergruppen und in bestimmten Abständen losgehen könnte – dann wäre wenigstens wieder etwas Leben auf den Fußballplätzen der Region.