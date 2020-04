Paul Schwarze – Gifhorns „intelligenter Wikinger“

Durch seine Adern fließt königliches Blut – zumindest, wenn man der Legende Glauben schenken mag. Ragnar Lodbrok, einem breiten Publikum bekannt durch die fiktionale Serie „Vikings“, war ein Wikinger und König in Dänemark, der angeblich im frühen 9. Jahrhundert gelebt hat. Und von ebendieser Sagengestalt soll der Protagonist dieser Lesegeschichte abstammen. „Meine dänische Oma ist bei ihrer Ahnenforschung jedenfalls zu diesem Ergebnis gekommen“, verrät Paul Schwarze, Boxer des BC Gifhorn.

Sein dänischer Opa inspiriert ihn, Trainer Boot holt ihn zum BC Gifhorn

Bis heute verbringt der 20-Jährige große Teile seiner Ferien in dem südlichsten skandinavischen Land. Bis in den Westen der Halbinsel Jütland, wo die Familie seiner Mutter lebt, sind es aus Gifhorn nämlich nur rund fünf Stunden Fahrzeit. „Es ist sehr angenehm da“, sagt Schwarze über die Wattenmeer- und Sandstrand-Landschaft an der dänischen Nordsee. Schon sein Opa war früher Boxer und inspirierte dadurch seinen Enkel. Trotzdem sollte es noch eine Weile dauern, ehe sich dieser selbst zwischen die Seile begeben würde…

In Northeim geboren, zog es den „intelligenten Wikinger“, wie ihn sein BCG-Trainer Vitali Boot bezeichnet, 2001 in die Mühlenstadt. Intelligent deshalb, weil es für das Box-Talent auch in der Schule gut läuft. Unterrichtseinheiten stehen für den Dreizehntklässler zwar nicht mehr an, dafür befindet sich der Schüler der BBS 1 in Gifhorn aber mitten in den Abiturprüfungen mit Schwerpunkt Wirtschaft.

Über seinen Box-Coach, der ihn als „guten Jungen“ lobt, kann auch Schwarze nur Positives berichten: „Vitali hat einen guten Humor, er kann uns super motivieren und kommt einfach gut mit jungen Leuten klar. Mit ihm kann man über alles reden.“ Auch über sehr persönliche Dinge wie einen schweren Schicksalsschlag in seinem näheren Umfeld, der den jungen Sportler vor drei Jahren ereilte. „Der Sport hat mir dabei geholfen, am Leben dranzubleiben“, sagt der Gifhorner.

Bevor Schwarze erstmals die Boxhandschuhe schnürte, spielte er beim TC am Tankumsee Blau-Weiß Gifhorn Tennis. Sein damaliger Trainer war Victor Schebolta, der außerdem in Isenbüttel boxte. Auch Schwarze war damals schon heiß darauf, selbst einmal die Fäuste zu schwingen, aus irgendeinem Grund tat er es aber doch nicht.

Das änderte sich Ende des Jahres 2014. Da dachte sich der damals

14-Jährige, der zu dieser Zeit viel Energie in sich hatte: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Also ging er einfach mal ins „Flexx Fitness Center“ in Isenbüttel zum Training, und traf dort auch prompt auf seinen späteren Trainer Vitali Boot, der sich gelegentlich dort blicken ließ und seinem kommenden Schützling folgendes Angebot machte: „Komm doch zu uns, dann kannst du auch Kämpfe bestreiten.“

Den ersten davon gab es für den Neuzugang des BCG Ende 2015, also nur ein Jahr, nachdem er sich dazu entschlossen hatte, es mit dem Boxen zu probieren – und das gleich vor heimischer Kulisse in der Boxmühle. Doch die Premiere platzte fast, weil der eigentliche Gegner nicht erschien. Schwarze durfte aber trotzdem in den Ring – nun aber zu einem vereinsinternen Duell, das der Debütant gegen seinen Kollegen Gavin Unger in drei Runden gewann.

Mittlerweile ist das Boxen ein fester Bestandteil im Leben des „intelligenten Wikingers“. Fünfmal pro Woche (dreimal regulär, zweimal in einer Leistungsgruppe) trainiert er in der ehemaligen Boxmühle, die mittlerweile Johann-Trollmann-Halle heißt. Auch abseits vom Ring ist der 1,86 Meter großen und 74 Kilogramm schwere Modellathlet ständig in Bewegung. „Egal ob die Sonne scheint oder Schnee liegt: Ich fahre fast immer mit dem Fahrrad und gerne auch mit dem Rennrad“, erzählt der im Gifhorner Stadtteil Winkel lebende Schwarze. Pro Woche kommen so rund 200 Kilometer zusammen, dazu kommen noch Home-Workouts, Klettertouren mit Freunden im Harz sowie Laufeinheiten am Wochenende.

Das verflixt-markante Jochbein wird ihm bei der DM zum Verhängnis

Auf die ersten sportlichen Erfolge kann der Linksausleger, der kürzlich vom Welter- ins Mittelgewicht gewechselt ist, auch schon zurückblicken: 2018 wurde er in Peine Niedersachsenmeister, im Jahr darauf durfte er bei der deutschen Meisterschaft in Rostock sein Können zeigen – und hatte bei seinem Erstrundenaus unheimliches Pech. Nach einer Phase des Abtastens erwischte ihn sein Kontrahent mit einem Schwinger, woraufhin der Mühlenstädter zusammenzuckte und nach hinten fiel. „Da ich so ein markantes Jochbein habe, dachte der Ringrichter, dass es geschwollen sei, und hat mich daraufhin angezählt“, erklärt Schwarze.

In der Folge lieferten sich beide Duellanten einen richtigen Schlagabtausch, und nachdem der Gifhorner wieder einen Treffer abbekommen hatte, unterbrach der Ringrichter erneut und fragte die Ringärztin um ihren Rat. Diese entgegnete nur: „Was soll sein?“ Allein, es half aus Schwarzes Sicht nichts, denn wiederum nur 20 Sekunden später wurde er erneut angezählt und der Kampf daraufhin abgebrochen. Das Ärgerliche daran: „Am nächsten Tag hat sich der Ringrichter bei meinem Niedersachsentrainer für seine Entscheidung entschuldigt“, erläutert der 20-Jährige. „Das war ein bisschen schade.“

Für seine Zukunft hat sich der gebürtige Northeimer große Ziele vorgenommen: nämlich die Teilnahme an der Studenten-Weltmeisterschaft sowie der Universiade, den Weltsportspielen der Studenten. Doch nun gilt es erst einmal, das Abitur erfolgreich abzulegen.