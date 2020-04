Vereinshelden: Die Altherren – unbezahlbar für die FSV

„Oldies but Goldies“ – dieser Spruch trifft definitiv auf die Altherren-Fußballer der FSV Adenbüttel Rethen zu. Bezogen ist dies allerdings weniger auf deren sportliche Leistungen, die sich mit Platz 3 in der Ü32-Kreisliga gleichwohl ebenfalls sehen lassen können, sondern vielmehr auf ihren Wert für den Verein. Ob als Verantwortliche oder aber als stille Helfer im Hintergrund – Michael Horst, Trainer der Bezirksliga-Herren der FSV, bezeichnet die Altherren als „unbezahlbar“.

Vorsitzender und Ü32-Kicker – immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden

„Neben Detlev Katenhusen, der seit nunmehr 14 Jahren als Vorsitzender die Geschicke der FSV leitet, vorher schon als Spartenleiter Fußball beim MTV Adenbüttel diese Aufgabe bekleidete und mit dem ich auch fünf gemeinsame Jahre im Vorstand zusammenarbeiten durfte, gibt es bei uns vor allem eine Gruppe Altherrenspieler, die die gute Seele des Vereins ausmachen und enorm viel für uns Fußballer auf die Beine stellen.

In erster Linie sind da Maik Brandes und Thomas Leiding zu nennen, die die Plätze in Rethen pflegen und das gesamte Sportgelände in Schuss halten. Sicher, das machen viele andernorts auch, aber wenn man das Sportgelände in Rethen betritt, sieht man auf Anhieb, wie viele Stunden Arbeit und Herzblut die beiden dort unter Mithilfe anderer investieren.

Bewässern, düngen, walzen, mähen, Platz ausmessen, abkreiden, Tornetze erneuern, Hecken schneiden, Drainage säubern oder Randbereiche pflastern sind nur einige der Aufgaben, denen sie sich widmen. Vor allem machen sie sich immer wieder Gedanken darüber, was man alles rund um unser Grün verbessern kann. Ob es eine Pokal- und Bilderwand im Sportheim, selbstgebaute Sitzbänke und Tische am Spielfeldrand, ein großer Unterstand für Zuschauer, neue Auswechselbänke inklusive Kabinen oder einfach nur unsere Vereinswappen an der Sportheimaußenwand sind: Die Männer lassen sich immer wieder etwas einfallen.

Einer greift am Wochenende sogar oft noch mehrmals zur Pfeife

In Adenbüttel werden ebenfalls die Grünflächen intensiv gepflegt und bearbeitet, darüber hinaus wurde der Ballfangzaun errichtet. Hier sind insbesondere Detlev Katenhusen, Hermann Möhle, Ole Dettmann, Jupp Lillie, Felix Jörke, Tina Reich, Dieter Horst und Jürgen Eckert zu nennen. Natürlich haben Maik und Thomas immer wieder wechselnde Unterstützung durch Spieler unserer Teams, die wir nicht alle namentlich erwähnen können. Aber Hauptinitiatoren und -akteure für diese nicht zu bezahlende Arbeit in den vergangenen Jahren sind die beiden genannten Maik Brandes und Thomas Leiding sowie Torsten Reich, Matthias Flechtner, Frank Gaschler, Daniel Trelewsky, Rolf Röder, Günther Ramünke, Dirk Richert und Jürgen Essmann. Letzterer ist unter anderem auch als Schiedsrichter im Dauereinsatz, leitet nicht selten mehrere Spiele pro Wochenende.

All diesen engagierten Menschen will ich im Namen aller Mannschaften der FSV Adenbüttel Rethen einen riesigen Dank aussprechen. Wir alle hoffen, dass ihr noch einige Jahre lang so weitermacht.“