Weiterhin düstere Aussichten im Fußball-Kreis

Das Wetter will einfach nicht mitspielen. Durch die anhaltenden Regenfälle sind die meisten Sportplätze im Kreis weiterhin unbespielbar. Auch am 17. Spieltag wird mit vielen Spielausfällen gerechnet, nur vereinzelt dürften Partien über die Bühne gehen. TSV Hillerse II – SV Meinersen (So., 13 Uhr)....