Cup der Besten: Wertschätzung für Organisatoren und Helfer

Europa League als Dankeschön Mit der Spendenübergabe am vergangenen Freitag (wir berichteten) wurde der Schlusspunkt hinter den 5. Cup der Besten gesetzt. Schon einen Tag zuvor hatten die Organisatoren und Helfer sowie die Schiedsrichter des Hallenfußballspektakels in Gifhorn, das am 27. Dezember...