Lukic und DTB starten perfekt in Wintercup

Gifhorn. Tennis: Tea Lukic und die deutschen U16-Mädchen haben es geschafft: Sie nehmen an der Mannschafts-Europameisterschaft in Frankreich teil.

Optimaler Start für Tea Lukic und die deutschen Tennismädchen: Bei der U16-Mannschafts-Europameisterschaft, dem sogenannten Wintercup im schwedischen Karlskrona, waren die 15-jährige Spielerin des TC GW Gifhorn und ihre Teamkolleginnen nicht zu stoppen. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) schaffte letztendlich als Sieger der Zone D die Qualifikation für die Finalrunde, die vom 21. bis 23. Februar im französischen Brest gespielt wird.

Für Lukic war der Mannschaftswettbewerb in Schweden auch ein persönlicher Erfolg. Die Grün-Weiß-Spielerin kam in den drei Partien zweimal im Einzel und dreimal im Doppel zum Einsatz und ging dabei stets als Siegerin vom Feld.

In der Auftaktbegegnung gegen Zypern holte sich das deutsche Team einen deutlichen 3:0-Sieg. Nachdem Sarah Möller (TuS Neunkirchen/Saarland) und Joelle Lilly Sophie Steur (Tennispark Versmold) ihre Einzelmatches gewonnen hatten, steuerte Lukic im Doppel an der Seite von Steur mit einem Zweisatzsieg (6:1, 6:0) den dritten Punkt bei.

Im Halbfinale wartete mit der Ukraine einer der Turnierfavoriten, der sich zuvor mit 2:1 gegen Norwegen durchgesetzt hatte. Im ersten Einzel siegte Lukic in drei Durchgängen mit 6:1, 4:6, 6:1 gegen Alisa Baranovska und brachte damit das DTB-Team mit 1:0 in Führung. Im zweiten Einzel musste sich Steur mit 0:6, 6:7 gegen Kateryna Lazarenko geschlagen. So brachte das Doppel die Entscheidung. Hier kam erneut die Gifhornerin, wieder an der Seite von Steur, zum Einsatz. Mit einem deutlichen Zweisatzsieg (6:1, 6:2) gegen Baranovska/Lazarenko holte das deutsche Duo den zweiten Matchpunkt und stellte durch den 2:1-Erfolg den Finaleinzug sicher. Somit hatte die DTB-Auswahl das Endrundenticket bereits gelöst.

Im Endspiel ging es dann gegen das Team der Niederlande, das im anderen Halbfinale Gastgeber Schweden mit 2:1 aus dem Turnier geworfen hatte. Im Auftakteinzel brachte Lukic ihre Mannschaft durch den 6:1, 6:2-Sieg gegen Sophie Schouten souverän mit 1:0 in Führung. Im zweiten Einzel gewann Sarah Müller mit 6:4, 5:7, 7:5 gegen Florentine Dekkers, wodurch der Sieg der deutschen Mädchen feststand. Im damit unbedeutenden Doppel kamen wieder Lukic und Steur gegen Anouk Koevermans/Schouten zum Einsatz. Das deutsche Duo holte mit 3:6, 6:1, 10:5 den dritten Sieg im dritten Einsatz und setzte aus deutscher Sicht somit den gelungenen Schlusspunkt der Qualifikations-Zone D.