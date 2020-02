Der MTV Gamsen versuchten alles, um gegen Burgdorf den Abstieg abzuwenden. Doch letztlich strecken sich Tim Kluge (rechts) und seine Mitspieler vergeblich – und müssen nun runter in die Verbandsliga.

Gamsens Volleyballer steigen in die Verbandsliga ab

Nun ist es amtlich: Nach nur einer Saison in der Oberliga müssen die Volleyballer des MTV Gamsen wieder den Gang in die Verbandsliga antreten und stehen damit nach dem MTV Gifhorn als zweiter Absteiger fest. Denn durch die beiden Niederlagen gegen die TSV Burgdorf und den Wolfenbütteler VC an ihrem letzten Heimspieltag müssten die Schwarz-Weißen nun sieben Zähler auf den Relegationsplatz (Rang 7) VSG Düngen/Holle/Bodenburg aufholen – bei noch zwei ausstehenden Partien ein unmögliches Unterfangen.

„Es war ja schon vor dem Spieltag klar, dass es schwer bis unmöglich werden würde“, sagte Außenangreifer Bastian Mechelk. „Jetzt ist es halt Fakt.“

Selbst wenn das Team von Spielertrainer Marc Andresen in seinem zweiten Spiel gegen den WVC noch einen weiteren Satz gewonnen und sich damit einen Punkt gesichert hätte, wäre der Abstieg unvermeidbar gewesen. Zwar hätte der MTV punktemäßig noch mit dem Tabellensiebten Düngen gleichziehen können. Dafür wäre neben einem 3:1- oder 3:0-Erfolg im direkten Duell Ende Februar auch ein klarer Sieg gegen die SG STV/MTV Salzgitter nötig gewesen; zudem hätte die VSG zum Saisonabschluss in Wolfenbüttel patzen müssen. Allerdings hätte auch in diesem Fall die Anzahl der Siege (3 zu 5) gegen die Gamsener gesprochen.

MTV Gamsen – TSV Burgdorf 0:3 (17:25, 24:26, 19:25). In beiden Partien sei laut Mechelk vieles möglich gewesen: „Bis Mitte der Sätze war es oft ausgeglichen, und dann brechen wir leider komplett ein“, haderte der Außenangreifer. Als bestes Beispiel führte er den abschließenden Durchgang gegen die TSV an, als die Hausherren eine 17:13-Führung nicht ins Ziel brachten – „aber nur, weil wir Fehler machen und dann einfach nicht mehr ins Spiel reinkommen. Der Gegner brauchte nicht mal viel dafür zu tun. Außerdem war gegen Burgdorf die Annahme sehr schlecht.“

MTV Gamsen – Wolfenbütteler VC 3:1 (25:16, 16:25, 20:25, 17:25). „Im zweiten Spiel dann das gleiche Dilemma“, klagte Mechelk. Seine Teamkollegen und er erwischten gegen die Lessingstädter zwar einen tollen Start und holten sich Satz 1 in überlegener Manier. Sobald es aber in den folgenden Spielabschnitten in die heiße Phase ging, „ging bei uns gar nichts mehr, und das kriegt man dann irgendwie auch nicht mehr aus den Köpfen raus“, erklärte Gamsens Außenangreifer.

MTV: J. Mann, L. Mann, Taterra, Ulrich, Kluge, Mechelk, Mi. Krauskopf, Andresen, Ma. Krauskopf, Gohlke.