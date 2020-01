Duo des BC Gifhorn kämpft in Peine um den Titel

Zwei Verbandsmeistertitel haben die Boxer des BC Gifhorn schon eingeheimst, am Samstag könnten Nummer 3 und 4 dazukommen. Ab 11 Uhr steigt in der Sporthalle der Gunzelin-Realschule in Peine das Finale der Verbandsmeisterschaften des Boxverbands Hannover-Braunschweig-Lüneburg (HBL). Auf Gifhorner...