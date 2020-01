Tischtennis-Lehrgang mit moldawischem Nationaltrainer

Das ist ja gleich ein richtiger Hammer zum Jahresanfang. Die Tischtennis-Abteilung des TuS Neudorf-Platendorf mit Abteilungsleiter Wolfgang Schaepers an der Spitze, bietet einen zweitägigen Tischtennis-Lehrgang mit dem moldawischen Nationaltrainer Igor Ni an. Dieser findet am 12. und 13. Februar...