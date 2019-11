Garzkes Lupfer rettet der SV ein Remis

So zäh es begann, so spektakulär endete das Spitzenspiel des letzten regulären Spieltags der Fußball-Bezirksliga in diesem Jahr. Durch einen Treffer von Jonas Garzke in der Nachspielzeit kam die SV Gifhorn am Samstag zu einem 2:2 (1:0)-Remis bei der TSG Mörse und nahm so einen Punkt vom...