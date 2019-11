Kellerduo im direkten Duell unter Druck

7 Zähler aus 14 Spielen – die Bilanz des FC Brome in der Fußball-Bezirksliga sieht derzeit wahrlich bescheiden aus. Schlechter steht im Moment nur noch der MTV Gamsen da, der nur 4 Punkte in 16 Partien erspielt hat. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es in Brome zum direkten Aufeinandertreffen der beiden...