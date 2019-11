Isenbütteler bringen zwei Siegerpokale aus Seelze mit

Einmal mehr mit starken Leistungen konnten die Karateka des MTV Isenbüttel am vergangenen Wochenende aufwarten. Beim Saino Cup in Seelze, einem Turnier mit internationaler Beteiligung, erkämpften sich drei Isenbütteler Nachwuchskämpfer einen Treppchenplatz. Keanu Domdey startete in der Klasse U16...