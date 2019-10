Nach drei Pleiten wieder ein Sieg für den MTV Isenbüttel

Nach drei Niederlagen in Folge hat der MTV Isenbüttel zurück in die Spur gefunden: Beim TSV Landolfshausen/Seulingen feierten die Hehlenrieder einen 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg in der Fußball-Landesliga – es war ein Sieg des Willens. Die Vorzeichen standen nämlich ungünstig: Aufgrund einiger Ausfälle...