BV Gifhorn im Windschatten von Spitzenreiter Peine

Mit den Siegen Nummer 4 und 5 in Folge hat sich das Badminton-Team des BV Gifhorn in der Regionalliga-Tabelle fürs Erste reichlich Luft nach unten verschafft. Mehr noch: Durch die beiden Erfolge in Hamburg und Berlin halten die Gifhorner als einzige Mannschaft sogar Kontakt zu Spitzenreiter VfB/SC...