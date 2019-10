Vordorf erst schläfrig, dann unglücklich

„Es hätte eine super Woche werden können – so war es eine gute Woche“, lautete Heinz-Günter Scheils Fazit zur englischen Woche seines Fußball-Bezirksligisten TSV Vordorf. Nach dem Remis in Mörse am letzten Sonntag und dem Sieg im Bezirkspokal in Knesebeck am Donnerstag setzte es für die...