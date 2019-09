Deutlicher MTV-Sieg trotz Chancenwuchers

Das Ergebnis war ein deutlicher Fingerzeig an die Konkurrenz in der B-Jugend-Landesliga. Trotzdem war Can Tosun, Trainer der U17 des MTV Gifhorn, mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen Lupo Martini Wolfsburg nicht gänzlich zufrieden. Der Grund: Die Gastgeber seien laut...