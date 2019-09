SV Triangel kann vom Topspiel profitieren

Spitzenspiel in Ummern: Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga trifft Vizemeister VfL Germania Ummern auf den Pokalsieger VfL Knesebeck. Die Vorzeichen für die Gastgeber sind derweil alles andere als gut. SV Osloß – TSV Hillerse II (Sbd., 16 Uhr). In Wesendorf holte Osloß letzte Woche den...