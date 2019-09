MTV-Volleyballerinnen in die neue Saison

Sie sind wieder da! Mit der Auswärtspartie bei den Weserbergland Volleys melden sich die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn zurück in der Verbandsliga. Der (Wieder-)Aufsteiger gastiert am Samstag von 15 Uhr an zum Saisonauftakt in Emmerthal. „Mal sehen, wie stark die Liga ist. Ein paar Mannschaften...