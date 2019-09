Berg-Doppelpack beim MTV-Test in Meinersen

Die zweite Reihe war an der Reihe – und wusste nicht zu gefallen: Fußball-Oberligist MTV Gifhorn mühte sich am Dienstagabend zu einem 4:1 (1:1)-Erfolg beim Kreisligisten SV Meinersen. Die Gifhorner hatten nahezu „nur“ Reservisten aufgeboten, die Spielpraxis sammeln sollten – und sich so hätten...