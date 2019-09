Hillerse gegen SVG: Ex-Primus gegen aktuellen Primus

Durch ihren 3:2-Erfolg über den FC Brome am vergangenen Sonntag löste die SV Gifhorn den TSV Hillerse als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 1 ab. Am Sonntag treffen die beiden Aufstiegskandidaten ab 15 Uhr in der Hillerser MBÖ-Arena direkt aufeinander. Der Landesliga-Absteiger zog zuletzt mit...