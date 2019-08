TSV und TuS empfangen Wolfsburger Teams

Beide haben ihre jüngsten drei Pflichtspiele nicht verloren, und auch im jeweils vierten Spiel soll die Serie halten. In der Fußball-Bezirksliga erwarten der TSV Vordorf und der TuS Neudorf-Platendorf am Sonntag jeweils Wolfsburger Teams. TSV Vordorf – Lupo Martini Wolfsburg (So., 15 Uhr). „Man...