Platendorf ist gegen die FSV in der Bringschuld

Die FSV Adenbüttel Rethen ist zum Saisonbeginn der Ausreißer der Fußball-Bezirksliga – nicht mit Blick auf die Tabelle, aber hinsichtlich der Spieltermine. Nach der Partie gegen die TSG Mörse am vergangenen Donnerstag steht am Dienstagabend das nächste Wochentagsspiel für die Papenteicher an: Sie...