Bezirkspokal: Fabian Liebich lässt den TSV Vordorf jubeln

Erst zehn Tage zuvor waren der TSV Hillerse und der TSV Vordorf aufeinandergetroffen. Während das Duell in der Fußball-Bezirksliga 2:1 für Hillerse endete, setzten sich die Vordorfer am Mittwochabend im Bezirkspokal in Hillerse mit 5:4 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen durch und zogen damit in Runde...