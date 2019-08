Hillerse und Vordorf mit gegenseitigem Respekt

Im Bezirkspokal konnte der TSV Vordorf mit den Reislingern vor Wochenfrist schon einen Landesligisten bezwingen, nun reist die Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil zum Punktspielstart in der Fußball-Bezirksliga 1 zum bisherigen Landesligisten TSV Hillerse – und will am Sonntag (15 Uhr)...