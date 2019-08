SV Gifhorn reist zum euphorisierten Aufsteiger

Auf ins Unbekannte: Zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga muss die SV Gifhorn zum Helmstedter Kreismeister SV Lauingen Bornum reisen. Am Sonntag (14 Uhr) treffen die Kreisstädter also auf einen Gegner, von dem sie so gut wie gar nichts wissen. „Es wird bestimmt ein heißes Pflaster werden“, vermutet...