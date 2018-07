Nur noch Generalproben für Lupo Martini Wolfsburg

Wolfsburg. Die heiße Phase beginnt: Für die Spieler des Fußball-Regionalligisten Lupo Martini Wolfsburg geht es allmählich ans Eingemachte. Am übernächsten Wochenende steht der Liga-Auftakt an – daher hat Lupo-Coach Giampiero Buonocore das Blitzturnier in Braunschweig-Gartenstadt als Generalprobe...