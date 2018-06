Strand-Action an der Flutmulde: Die B-Cups machen den Anfang

Es geht wieder in den Sand an der Flutmulde: Vom morgigen Samstag an stehen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden insgesamt sechs Beachvolleyball-Turniere an, vier davon im Rahmen der offiziellen Turnierserie des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes. Los geht es an diesem Wochenende mit den...