Rühen und Osloß bringen sich in Stellung

Gifhorn Jetzt ist alles angerichtet für den großen Showdown am letzten Spieltag: Da sowohl der SV BW Rühen (2:0 gegen Ohretal) als auch der SV Osloß (2:1 in Barwedel) ihre Partien gewannen, bleibt die Meisterfrage der 1. Fußball-Kreisklasse 1 noch ungeklärt. Das folgt dann am letzten Spieltag nächstes...