Fußball bis Mitternacht: Anmeldung läuft

Ribbesbüttel Das Mitternachts turnier der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel, ein Fußballturnier für Freizeitteams, geht in diesem Jahr in eine weitere Auflage. Am Freitag, 22. Juni, wird in Ribbesbüttel wieder bis spät in die Abendstunden Fußball gespielt, ehe der Sieger ermittelt ist. ...