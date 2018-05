Calberlah hat „routinierten“ 1. FC zu Gast

Als frischgebackener Tabellendritter geht der SV Grün-Weiß Calberlah in das Heimspiel gegen den 1. FC Wolfsburg (Sonntag, 15 Uhr) – einem 3:2-Sieg bei der SV Gifhorn am Mittwochabend sei Dank. Mit neuem System und dem „letzten Aufgebot“, so SVC-Trainer Steffen...