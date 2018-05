Die Gruppen der Jugend-WM stehen fest

Seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt ist sie fester Bestandteil im Gifhorner Jugendfußball und sie darf natürlich auch nicht in diesem Jahr fehlen. Die Rede ist von der Jugend-Weltmeisterschaft der D-Junioren, die von der Gifhorner Rundschau präsentiert wird. Am 16. Juni findet das Event in...