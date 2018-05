Amani Küster bejubelt Bronze beim Messe Cup

Isenbüttel Die Judoka Amani, Ilias und Sinan Küster (alle MTV Isenbüttel) traten beim Messe Cup in Erfurt an, einem großen und stets stark besetzten Bundessichtungsturnier für die Altersklasse U16 – Amani (-70 kg) durfte über Bronze jubeln. Ihr gelang in ihrem ersten Kampf...