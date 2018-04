Albrecht glänzt als doppelter Doppelpacker

Engagierter SVT-Platzwart Wohl dem, der solch einen Platzwart hat. Im Vorfeld der Partie zwischen dem SV Triangel und dem VfR Wilsche-Neubokel (2:3) in der Fußball-Kreisliga hatten beide Plätze in Triangel tiefe Furchen. An eine Durchführung der Begegnung...