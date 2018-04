Nur ein Sieg aus vier Spielen für die Löwen

Gifhorn. Gebrauchter Tag für die Radballer des RSV Löwe Gifhorn: Am 5. Spieltag Oberliga gab es in vier Spielen gleich drei Niederlagen. Somit rutschte das Duo Martin Kriebel/Christian Kramer in der Tabelle auf Platz 7 ab. Gifhorn startete gegen Schlusslicht RCT...