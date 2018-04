Zwei gänzlich konträre Hälften

Zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher kaum hätten sein können, sahen die Zuschauer am gestrigen Sonntag in Adenbüttel bei der Fußball-Bezirksliga-Partie der FSV Adenbüttel Rethen gegen den MTV Gamsen. Das 1:1 (0:1) spiegelte den Spielverlauf am Ende treffend wider. ...