Hektik abstellen, den Druck auf den Gegner steigern

In der laufenden Saison der A-Jugend-Regionalliga hat der MTV Gifhorn schon einige Nackenschläge hinnehmen müssen. Der 2:2-Ausgleichstreffer des Blumenthaler SV in der 6. Minute der Nachspielzeit beim Heimspiel am Ostermontag war womöglich aber der bitterste Moment für die U19-Fußballer. Und so...