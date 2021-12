BTHC-Frauen starten mit 2:4-Niederlage in Tennis-Nordliga

Die Tennisfrauen des BTHC wollten in der Nordliga um die beiden vorderen Tabellenränge mitspielen. Zum Auftakt gab es jedoch einen Dämpfer. Denn die Mannschaft ist etwas überraschend mit einer Niederlage in die Winterspielzeit gestartet. Sie unterlag in der zweithöchsten Hallen-Spielklasse mit 2:4 (2:2) beim TC RW Neuenhaus.

Risiko bim Doppel bleibt für BTHC unbelohnt

„Wir haben uns für eine risikoreiche Aufstellung bei den Doppeln entschieden“, erklärte Trainer Stefan Geburzky, dass auf Sieg und nicht auf ein Remis gespielt wurde. Belohnt wurde diese Entscheidung nicht. Der BTHC unterlag unglücklich im zweiten Doppel mit 6:7, 6:7. In diesem Doppel spielte Neuzugang Lorraine Lißmann mit Jenny Nguyen. Das Spitzendoppel mit Neuzugang Marie Gerdel und Patricia Skowronski verlor nach einem glatten ersten Satz im zweiten Satz ebenfalls im Tiebreak. „Drei Tiebreaks zeigen, wie unglücklich diese Niederlage ist“, kommentierte der Coach.

Trotz der Niederlage war er insgesamt recht zufrieden: „Das Level war in allen Einzeln sehr gut. Ich freue mich, wie schnell das neue Team zusammengewachsen ist.“ Die frühere Profispielerin Katharina Agamov fehlte krank. Und auch auf die neu verpflichtete Ukrainerin Valeriya Strakhova als Nummer 427 der Weltrangliste musste Geburzky verzichten. Sie ist zwar geimpft, aber nicht mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Daher kann sie vorerst nicht auflaufen.

Erster Sieg soll im Bürgerpark für den BTHC her

Die Einzelpunkte holten Nguyen und Gerdel, die über die volle Distanz gehen musste. Lißmann verlor an Position eins und auch Skowronski unterlag an Position drei in zwei Durchgängen. Am Samstag geht es mit einem Heimspiel gegen Sparta Nordhorn weiter (14 Uhr, Bürgerpark). Dann soll der erste Sieg her, damit in Sachen Klassenerhalt nichts anbrennt.

