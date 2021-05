Braunschweig: 4000 Zuschauer bei Leichtathletik-Meisterschaften

Die niedersächsische Landesregierung hat am Donnerstag erlaubt, dass die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig an zwei von drei Tagen vor jeweils 2000 Zuschauern stattfinden dürfen. Voraussetzungen für den Einlass in das Eintracht-Stadion sind ein negativer Corona-Test, eine vollständige Impfung oder die Genesung von einer Corona-Infektion.

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften als Modellprojekt

„Wir wollen mit den deutschen Meisterschaften in Braunschweig ein Modellprojekt auf den Weg bringen, um Sportveranstaltungen vor Publikum mit einem guten, umfassenden und strengen Hygienekonzept perspektivisch wieder zu ermöglichen“, wird der Innenminister Boris Pistorius (SPD) in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. „Wenn wir das Projekt in Braunschweig jetzt erfolgreich durchführen, kann das den Weg für weitere Schritte für die Zeit nach den Sommerferien freimachen und die Tür zur Normalität weiter öffnen.“

Begrenzte Rückkehr von Besuchern

Die deutschen Meisterschaften finden vom 4. bis 6. Juni zum zweiten Mal nacheinander im Eintracht-Stadion statt. 2020 waren dort noch keine Zuschauer erlaubt. In diesem Jahr gilt die begrenzte Rückkehr von Besuchern zumindest am Samstag und Sonntag. Den entsprechenden Antrag hatte die Stadt Braunschweig gestellt. Das Hygienekonzept wurde zusammen mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband erarbeitet.

Ob mit oder ohne Zuschauer, es gibt so wenige Tage vor der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig viel zu besprechen. Und so saß das zwölfköpfige Organisationsteam am Donnerstagnachmittag gerade bei einer virtuellen Sitzung zusammen und beriet, als die gute Nachricht hereinplatzte. Und natürlich ganz plötzlich ganz andere Dinge wichtig waren.

„Das ist wirklich eine tolle Nachricht, dass an den Veranstaltungstagen Samstag und Sonntag jeweils 2000 Zuschauer dabeisein dürfen. Das war unser Wunsch, unsere Hoffnung. Dafür haben wir einen Hygieneplan eingereicht. Es ist schön, dass dieser Plan nun auch umgesetzt werden kann“, sagte Braunschweigs Stadtsportbund-Vorsitzender Otto Schlieckmann, der dem Organisations-Komitee angehört. Nicht zuletzt deshalb, weil er auch Vorsitzender des größten Braunschweiger Sportvereins MTV ist. Und beim MTV ist Leichtathletik eine große Nummer. Schlieckmann weiß aber auch: „Wir haben jetzt einiges an Mehraufgaben zu erledigen an den nächsten Tagen.“

Die Fernseh-Kameras müssen woanders hin

Stephan Lemke, Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft, die das Eintracht-Stadion betreibt und der ebenfalls Mitglied im Organisationsstab der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft ist, nennt die zusätzlichen Aufgaben „positiven Stress, der nun über die Pfingst-Feiertage auf uns zukommt“. Dabei geht es für Lemke und seine Mitarbeiter vor allem darum, den vielen Fernseh-Kameras, die installiert werden, neue Plätze zuzuordnen. „Ohne Zuschauer dürfen die auch in Fluchtwegen platziert werden. Nun aber natürlich nicht mehr“, erklärt Lemke und fügt hinzu: „Viel mehr Arbeit haben andere, um nun die Karten sinnvoll an die Frau oder den Mann zu bringen.“

Freitag entscheidet sich, wer die Karten bekommt

Dafür ist der Deutsche Leichtathletik-Verband zuständig, der am Freitag darüber beraten und entscheiden will, wer die Karten bekommen soll. „Es wird auf keinen Fall so sein, dass der, der am meisten zahlt, zu den Glücklichen zählen wird“, betont Schlieckmann.

Ursprünglich war die deutsche Meisterschaft als Olympia-Qualifikation ja im Vorjahr in Braunschweig geplant gewesen – mit einem vollbesetzten Stadion. Doch dann kam die Corona-Pandemie, wurde das Braunschweiger Event als Modellprojekt ohne Zuschauer durchgezogen, wurden die Olympischen Spiele auf dieses Jahr verschoben und war das Eintracht-Stadion außerplanmäßig erneut als Veranstaltungsort vorgesehen. Quasi als Ersatz, ohne zu ahnen, dass es erneut nicht oder kaum möglich sein würde, vor Zuschauern um Olympia-Tickets zu kämpfen.

Alle schon verkauften Tickets verlieren ihre Gültigkeit

„Die ursprünglich bereits verkauften Tickets sind fast alle zurückgenommen worden oder werden es noch, wenn der Bedarf besteht. Natürlich unter Rückerstattung der Kosten“, sagt Schlieckmann. Die nun möglichen 4000 Tickets für die beiden Tage Samstag, 5. Juni, und Sonntag, 6. Juni, werden also neu verkauft oder verteilt – am Freitag soll Genaueres herauskommen. Keine Zuschauer wird es übrigens am ersten Veranstaltungstag geben. Am Freitag, 4. Juni steht die Entscheidung im Stabhochsprung der Frauen an – im Besucher-leeren Stadion.