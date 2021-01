„Ich kann nicht nachvollziehen, dass die WM gespielt wird“

Philipp Krause ist skeptisch, ob in dieser Saison nochmal Drittliga-Handball gespielt wird.

Braunschweig. Seit Monaten müssen die Drittliga-Handballer des MTV pausieren. Spielmacher Philipp Krause blickt mit gemischten Gefühlen auf das Turnier in Ägypten.

Philipp Krause muss in Corona-Zeiten gleich doppelt Geduld aufbringen. Als Spielmacher der Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig wartet der 23-Jährige sehnlichst darauf, dass zumindest wieder Mannschaftstraining möglich ist und als Informatik-Student an der TU Braunschweig wünscht er sich das normale Uni-Leben zurück. Wie er die Spielpause beim MTV überbrückt und warum er mit gemischten Gefühlen auf die Handball-WM in Ägypten blickt, erzählt er im Interview mit unserer Zeitung.

Philipp Krause, wie ergeht es Ihnen gerade im Lockdown?

Wahrscheinlich wie viele andere Menschen empfinde ich die Situation als sehr belastend. Da der Handball bei uns doch einen relativ großen Teil des Lebens einnimmt, ist es schon sehr schade, dass wir seit Monaten nicht mehr spielen und auch nicht als Mannschaft trainieren können. Leider fehlt im Moment auch die Perspektive, dass sich schnell etwas ändert. An der Uni wäre es ebenfalls mal schön, sich wieder mit anderen Studenten treffen oder in Teams lernen zu können. Das ist doch etwas anderes als immer nur allein vor dem Computer zu sitzen. Aber so ergeht es ja vielen, da will ich mich oder uns als MTV nicht hervorheben.

Gerade als Sportler wird man doch beim Nichtstun verrückt. Wodurch verschaffen Sie sich Ausgleich?

Ich spiele ab und zu Tennis, was noch erlaubt ist. Das hilft mir sehr. Und dann gehe ich regelmäßig mit meiner Freundin joggen, um fit zu bleiben. Außerdem können wir beim MTV immerhin individuell trainieren, was vielen anderen Handball-Mannschaften nicht möglich ist. Darüber sind wir sehr froh.

Ein wirklicher Ersatz für Mannschaftstraining ist das aber wahrscheinlich nicht?

Nein, auf Dauer nicht. Für ein paar Wochen, zum Beispiel auch in der Vorbereitung, ist das eine gute Sache. Vor allem mit einem Trainer wie unserem Coach Volker Mudrow bringen die zwei, drei Einheiten in der Woche dich als Spieler richtig voran. Das ist schon besser als nichts. Aber langfristig ist das trotzdem kein Ersatz für Mannschaftstraining.

Wie schwer ist es, den Kontakt mit den Mitspielern zu halten?

Der Austausch findet im Moment wirklich nur sehr begrenzt statt. Das ist schade, weil wir sonst als Team viel zusammen sind und einiges unternehmen. Zumindest zu meinem Bruder (Johannes spielt ebenfalls beim MTV, Anm. der Redaktion) ist der Kontakt etwas intensiver (lacht).

Ist die Handball-WM, die aktuell in Ägypten ausgetragen wird, eine willkommene Ablenkung von der Corona-Pandemie?

Ich bin da etwas hin und her gerissen. Natürlich schaue ich mir vor allem die Spiele der deutschen Mannschaft an, da bekomme ich dann aber noch mehr Lust wieder selbst Handball zu spielen. Ich kann verstehen, dass Profispieler anders als wir behandelt werden, die nebenbei noch Jobs haben oder studieren. Deshalb finde ich es richtig, dass in der Bundesliga wieder gespielt wird, aber alles andere darüber hinaus wie die WM kann ich nicht nachvollziehen.

Mit Sebastian Firnhaber ist ein ehemaliger Jugendspieler des MTV Teil der deutschen WM-Mannschaft. Wie fühlt es sich an, ihn bei diesem Turnier zu sehen. Obwohl ich ein paar Jahre jünger bin, habe ich einige wenige Spiele mit Sebastian in der Jugend absolviert. Es macht uns schon alle ein bisschen stolz, dass es einer vom MTV inzwischen bei der Nationalmannschaft spielt.

Was trauen Sie der deutschen Mannschaft zu?

Nach der Niederlage gegen Ungarn wird es schwer, das Viertelfinale zu erreichen. Wenn in der Hauptrunde gegen Spanien verloren wird, ist das fast nicht mehr realistisch. Man merkt schon, dass das Abwehrzentrum neu aufgestellt ist. Es wird nicht einfach.

Haben Sie die Hoffnung, in dieser Saison noch einmal selbst Handball zu spielen.

Im Moment bin ich skeptisch, was die Fortsetzung der aktuellen Spielzeit angeht. Vor April sind Spiele eigentlich nicht mehr realistisch, und die nächste Saison soll ja auch wieder pünktlich starten. Ich bin gespannt, wie in der 3. Liga entschieden wird, aber natürlich werde ich mich freuen, wenn wir wieder in der Alten Waage spielen können.