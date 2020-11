Video-Workouts statt Hallenhockey für Eintracht und BTHC

Was ist spannender und actionreicher als Hockey? Für so manchen lautet die Antwort auf diese Frage ganz klar: Hallenhockey! Wer die Indoor-Variante des in der Löwenstadt sehr populären Mannschaftssports zu schätzen weiß, musste zuletzt ganz stark sein. Denn der Deutsche Hockey-Bund (DHB) informierte die Vereine über die vollständige Absage der Bundesliga-Saison 2020/2021 im Hallenhockey.

In Braunschweig waren von der Entscheidung mit Frauen-Erstligist Eintracht und den Zweitliga-Männern des BTHC gleich zwei Mannschaften betroffen. Beide wären am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet – so aber galt, wie für so viele im Amateursport, die Füße und die Schläger stillzuhalten.

Absage war keine Überraschung

„Überrascht waren wir nicht“, sagt BTHC-Trainer Carsten Alisch über die Nachricht vom Verband, „aber wir sind traurig. Für uns ist es immer ein extremes Highlight, in der Halle 2. Bundesliga spielen zu dürfen.“ Unter freiem Himmel treten die Mannen vom Bürgerpark „nur“ in der Regionalliga an. Zuletzt gewannen sie den Siggi-Aberle-Cup der Regional- und Oberligisten aus Niedersachsen und Bremen, der im Spätsommer anstatt der normalen Saison ausgetragen wurde.

Alisch zeigt indes Verständnis für die Verlängerung des Lockdowns, auf der die Entscheidung des Verbandes basiert. „Es geht nicht anders, man sieht es ja an den Zahlen. Und es geht um die Gesundheit sehr vieler Menschen“, betont der gebürtige Berliner, der auch in seinem persönlichen Umfeld Corona-Infektionen erlebt hat.

Verschiebung macht keinen Sinn

Eine Verschiebung des Saisonstarts ins neue Jahr hinein hätte nach Alischs Meinung dagegen keinen Sinn gemacht. „Wenn wir erst im Januar trainieren dürften, könnten wir nicht direkt ohne Training in die Bundesliga starten. Das wäre zu riskant“, sagt der Trainer mit Blick auf mögliche Verletzungen. „Und damit ist es dann auch nicht durchführbar.“

Während Alisch hofft, in den nächsten Wochen mit seinen Spielern wenigstens Individualtraining mit Personen aus zwei Hausständen absolvieren zu können, entweder auf dem Hockey-Feld am Jahnplatz oder in der Halle der IGS Weststadt, erscheint Andreas Dolge diese Option nicht sonderlich attraktiv. „Wen soll ich auswählen zum Trainieren? Und was soll ich mit ihnen trainieren?“, fragt sich der Trainer der Eintracht-Frauen in diesem Zusammenhang.

Neuer Fokus auf das Feldhockey

Den Fokus legt der kernige Coach aus Sachsen-Anhalt nach der Hallenhockey-Absage bereits wieder voll auf das Feldhockey. Der Eintracht-Platz am Stadion sei derzeit aber auch gesperrt, berichtet Dolge, der deswegen vorerst auf Video-Zusammenkünfte setzt. So ließen sich einerseits theoretische Grundlagen vermitteln. „Aber über Video kann man ja auch Sport machen: Gymnastik, Yoga oder Athletik“, denkt er etwa an Tele-Workouts mit Athletiktrainer Uli Bode, der sowohl für die Eintracht als auch für den BTHC die individuellen Fitnesspläne gestaltet.

Wann es endlich weitergeht mit Punktspielen, ja wenigstens mit Mannschaftstraining, weiß derzeit niemand. Der Glaube daran, dass die Pandemie schon bald im Griff sein könnte, etwa durch einen Impfstoff, sei aber da, berichtet BTHC-Coach Alisch: „Und davon zehren wir auch als Mannschaft. Dass wir wissen, wir müssen da jetzt durch, aber im Frühjahr geht es dann wieder richtig los – hoffentlich!“