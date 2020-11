Querums Bogenschützen hoffen auf Saisonfortgang

Am vergangenen Donnerstag ereilte die Bogenschützen des SV Querum die Absage des Bundesliga-Wettkampfes, der eigentlich an diesem Samstag in der Sporthalle der IGS Franzsches Feld stattfinden sollte. Der Deutsche Schützenbund (DSB) hatte den Wettkampf aufgrund der Situation rund um die Corona-Pandemie untersagt und die Querumer so vor vollendete Tatsachen gestellt.

Auch nach den Beschlüssen der Länder vom vergangenen Dienstag hatten die Schützen mithilfe der Stadt Braunschweig die Möglichkeit ausgelotet, das Heimspiel stattfinden zu lassen. Die Bundesliga hätte eventuell als Profisport angesehen werden können, was eine Austragung ermöglicht hätte. Doch der DSB sah keine andere Möglichkeit als eine Absage. Die SV-Verantwortlichen hatte das Vorgehen des Verbandes jedoch kurzzeitig verärgert. „Wir haben Verständnis für die Maßnahmen, aber kein Verständnis dafür, dass nicht mit uns gesprochen wurde“, erklärt Schützenverein-Geschäftsführer Thorsten Wendt, der gemeinsam mit einem kleinen Team die Vorbereitungen für den sportlichen Vergleich getroffen hatte.

Bogenschützen in guter Form

Etwa 40 Stunden Arbeit investierten sie umsonst. „Für uns sind Kosten entstanden in einer nicht gerade einfachen Zeit. Auch wir kämpfen mit Austritten“, hadert Wendt, der daraufhin Fragen an den Verband richtete. Ein Anruf des DSB-Vizepräsident Gerhard Furnier glättete aber die Wogen. Er entschuldigte sich bei den Sportlern und Organisatoren. Auch auf Initiative der Querumer tagen die Bundesliga-Klubs per Videokonferenz nun Mitte November über den Fortgang der Wettkämpfe. Auch die SV-Sportler, die am vergangenen Samstag an ihrem Abschlusstraining festhielten, machen sich ihre Gedanken. Florian Floto, Olympia-Teilnehmer von 2014, wohnte trotz Verletzung der Einheit als Zuschauer bei, die gleichzeitig ein Fototermin war. „Die Schützen würden gerne antreten, aber die Gesundheit geht für sie vor“, fasst Wendt zusammen. Er sieht die Mannschaft in einem guten Zustand. „So einen starken Eindruck haben wir lange nicht gemacht“, ist er sich sicher. Allerdings könnte eine erneute Trainingspause das Team aus der Form bringen. „Es ist einfach anders, wenn man als Gruppe gemeinsam üben kann. Deswegen haben wir im Sommer viel draußen trainiert“, erläutert der Geschäftsführer.

Beim DSB denkt man sogar über einen Fern-Wettkampf nach. Ein Großteil der Vereine steht diesem Konzept aber kritisch gegenüber, zumal zwei normale Wettkämpfe ausreichen würden, um sich rechtmäßig für das Bundesliga-Finale in Wiesbaden zu qualifizieren. In Querum sieht man das einerseits verhalten. „Jedes Team kann mal einen schlechten Tag haben und würde seine Chancen auf den Endkampf sofort verspielen“, erklärt Wendt, der andererseits aber auch sagt: „Wir müssen den Bogensport am Leben erhalten.“

Verstärkung für den SV Querum

Ute von Schilling ergänzt den Bundesliga-Kader der Bogenschützen des Schützenvereins Querum. Die 48-Jährige kann auf zahlreiche Erfolge mit dem Feldbogen zurückblicken. Von 2003 bis 2011 und 2012 bis 2014 gehörte sie dem Bundeskader in dieser Disziplin an. Sie ist die Frau des Querumer Trainers Hubertus von Schilling. Hintergrund der Verpflichtung war es, den Kader breiter aufzustellen. Florian Floto verpasste die Saison zuvor wegen einer Armverletzung. „Für solche Fälle wollen wir gewappnet sein. Wir wollen das Risiko minimieren, beim Wettkampf nur mit drei Schützen anzutreten, wie es in der Saison zuvor der Fall war“, erklärt Thorsten Wendt, Geschäftsführer des Schützenvereins. Auch die Corona-Situation sei ein Faktor gewesen. Einige der Schützen kommen aus anderen Bundesländern, was bei steigenden Fallzahlen die Anreise unmöglich machen könnte.