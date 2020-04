Mehrheit der Vereine gegen NFV-Vorschlag

Das Ergebnis ist eindeutig: Bei der Telefonkonferenz der Braunschweiger Fußballer, bei der über die Fortsetzung oder den Abbruch der Saison diskutiert wurde, hat sich die Mehrzahl der Vereine für ein sofortiges Ende der Spielzeit ausgesprochen. Damit hat der Vorschlag des Niedersächsischen Fußballverbandes, die Saison im Herbst fortzusetzen, in Braunschweig keine Mehrheit gefunden.

Der NFV-Kreisvorsitzende Thomas Klöppelt hatte sich vergeblich für den Verbandsvorschlag stark gemacht. „20 Prozent der teilnehmende Vereine hat sich für einen Fortgang der Saison und eine sportliche Regelung ausgesprochen. Die Mehrheit, fast 70 Prozent, war aber für einen Abbruch und dass mit Hilfe der Quotientenregel eine Abschlusstabelle gebildet wird“, berichtet Klöppelt. Dieses Ergebnis wird er auch so an das NFV-Präsidium weitergeben. An der Telefonkonferenz hatten 30 von 45 Braunschweiger Vereine mit Fußballmannschaften teilgenommen.

Klöppelt lobte die Atmosphäre beim Meinungsaustausch der Vereine als „gesittet und angenehm“, trotzdem hätte er sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Er hatte für den Vorschlag des NFV-Präsidiums geworben, konnte aber nur wenige Vereinsvertreter von dieser Lösung überzeugen. „Es ist sicherlich eine sehr schwierige Situation, allerdings kann ich das Votum für einen Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt nicht verstehen. Wir schaffen damit vollendete Tatsachen, ohne dass wir genau wissen, wie es weitergeht“, sagt Klöppelt. Er und viele andere beim NFV befürchten, dass aufgrund der Corona-Pandemie auch im Spätsommer noch kein geregelter Fußball-Betrieb möglich ist und die Probleme mit einem Saisonabbruch damit nur verschoben und durch die aufgeblähte Ligen wegen einer großzügigen Aufstiegsregel sogar verschärft werden. Allerdings will man sich beim Verband nicht gegen den Mehrheitswillen der Vereine stellen, sollten sie für einen Saisonabbruch votieren. „Dann werden wir die Vereine bei der Lösungsfindung allerdings auch in die Bütt nehmen“, verspricht Klöppelt.

Anders als von ihm befürchtet, verlief der Austausch mit den Vereinsvertretern am Dienstag aber nicht hitzig, sondern in einer sachlichen Atmosphäre. Dazu trug wohl auch er selbst bei. Torben Tran, Abteilungsleiter des FC Wenden, lobte jedenfalls Klöppelts Anmoderation: „Seine Darstellung über die vielen zuvor falsch interpretierten Aussagen sorgten erst mal für Entspannung. Ich hatte danach den Eindruck dass die meisten Vereine, ähnlich wie wir, die Variante eines Saisonabbruchs favorisieren würden. Bei einer Fortsetzung der Saison ab dem 1. September befürchte ich zudem eine Abwanderung von Spielern, die sich wegen fehlender Perspektiven dann anderer Sportarten zuwenden würden.“

Mathias Magull vom SV Melverode/Heidberg ist anderer Meinung: „Wir Verantwortliche haben uns vorher zusammengesetzt und demokratisch über unsere Vorstellungen gesprochen. Bei der möglichen Variante des NFV könnte sich unsere 1. Mannschaft beweisen und dem Abstiegsstrudel entkommen, und unsere 2. Mannschaft als Tabellenführer kann ihren Meisterschaftstraum weiterleben.“

Jean-Pascal Slotta, Spieler der 1. Mannschaft und Abteilungsleiter des MTV Hondelage sagte: „Es war eine ausgesprochen angenehme Gesprächsrunde, die mit einer Stimmenmehrheit gegen den NFV-Vorschlag endete. Ich empfinde den von den meisten Vereinsvertretern geforderten Abbruch eher als schwierig, denn Mannschaften über die Quotenregelung zum Meister zu machen, wäre nicht fair.“

Nicht abgeneigt, den Vorschlag aus Barsinghausen zu überdenken, war Vahdets sportlicher Leiter Fatih Özmezarci: „Keiner kann mit Gewissheit sagen, wann wir wieder spielen können. Erst einmal muss das normale Leben weitergehen, Gesundheit geht immer vor. Deshalb halte ich es bei einem möglichen Saisonabbruch auch für nicht praktikabel, an einen Neubeginn im Sommer zu denken. Außerdem hätten Spieler und auch Trainer viel mehr Planungssicherheit, wenn die Saison erst Ende des Jahres beendet sein würde.“

Trotz des klaren Braunschweiger Votums für einen Saisonabbruch wird also weiter diskutiert, und alle sind nun gespannt, wie im NFV-Präsidium entschieden wird.