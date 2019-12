Handballer sind mit einem Bein zurück in Liga drei

Alle Spiele wurden gewonnen, viele davon ganz locker dominiert – wie erwartet sind die MTV-Handballer mit ihren im Vergleich zur vorigen Drittliga-Saison, in der man mit ganz viel Pech am letzten Spieltag den Abstieg hinnehmen musste, eher noch verstärkten Kader der große Favorit in der Oberliga....