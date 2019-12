Eintrachts Handballer siegen trotz getrübter Stimmung

Verständlicherweise nicht ganz frei in den Köpfen wegen eines Trauerfalls in der Handball-Familie der Eintracht traten die Landesliga-Handballer der Blau-Gelben gegen den Northeimer HC II an und setzten sich dennoch mit 35:28 (15:15) durch. Nach Siegen sind die Braunschweiger mit den Gästen nun...