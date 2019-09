Vahdet arbeitet sich zum Erfolg

Der TSC Vahdet hat in der Fußball Landesliga durch einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen den dritten Tabellenplatz verteidigt. Ein Elfmeter brachte die Wende in einem bis dato unspektakulärem Spiel. Rund 56 Minuten hatte Vahdet vergeblich versucht, eine Lücke in der Gästeabwehr...