MTV-Reserve heiß auf Oberliga

Braunschweig In der Endabrechnung als sicherer Tabellendritter und damit Aufsteiger in die Oberliga setzte sich die Drittliga-Reserve der MTV-Handballer mit 36:31 (13:14) zum Abschluss in der Verbandsliga in einer für beide Teams bedeutungslosen Partie beim Schlusslicht und Absteiger SV Altencelle durch. ...