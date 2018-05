Reiter Sladowski platziert sich gut

Braunschweig Mehrere gute Ergebnisse erzielte Christopher Sladowski (Sportförderung LC) beim stark besetzten Reitturnier in Hildesheim. Mit Bacarola belegte er Platz sechs in einem M*-Springen und holte eine M*- sowie eine S*-Platzierung. Außerdem wurde er auf Imany Dritter in einem A*-Parcors, mit Geronimo...