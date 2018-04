Hat Broders den Ball, macht er ihn rein

Eine Zwischenbilanz, die es in sich hat, kann Hondelages Stürmer Michel Broders vorweisen. In den bislang 19 absolvierten Partien der Fußball-Kreisliga traf er 35 Mal ins gegnerische Tor und führt unangefochten die Torschützenliste an. Kein anderer Akteur der Liga kann da auch nur annähernd...